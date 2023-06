Tentato omicidio a Pachino, giovane ferito con un colpo di pistola

Paura a Pachino, dove un giovane di 27 anni è stato ferito nella tarda serata di ieri con un colpo d’arma da fuoco. Il ragazzo è stato ricoverato all’ospedale Di Maria di Avola, ma non sarebbe in pericolo di vita, avendo riportato della ferite superficiali. Indagini dei carabinieri della stazione di Pachino, che fino a questo momento non escludono nessuna pista.

Un'ipotesi sarebbe un regolamento di conti per un debito di gioco non pagato, ma è soltanto una delle piste battute dagli uomini dell'Arma.

