Inchiesta Golden trash, archiviazione per un commercialista di Siracusa

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico di Antonio Antonuccio, dottore commercialista, coinvolto nel giugno del 2020 insieme ad altre quattro persone nell’inchiesta Golden Trash della Procura di Siracusa. Antonuccio era stato indagato per associazione a delinquere e per una serie di fatti di bancarotta nell’ambito del procedimento relativo alla Igm, società che per decenni ha gestito il sistema dei rifiuti solidi urbani a Siracusa. «Il decreto di archiviazione è intervenuto dopo che il professionista ha scontato sei mesi di arresti domiciliari e un anno di sospensione dall’esercizio della professione» sostengono gli avvocati Antonino Leone, Costantino Vinci e Bruno Leone, che hanno preannunziato il ricorso per il risarcimento dei danni materiali e morali per ingiusta detenzione. Secondo la Procura di Siracusa sarebbe stato realizzato un sistema di società per evitare di pagare gli oneri fiscali e contributivi.

© Riproduzione riservata