Siracusa, prete fugge dopo un incidente: poi torna e i vigili gli ritirano la patente

Un incidente singolare quello avvenuto a Siracusa, non tanto per l'impatto tra i due mezzi che non ha procurato feriti gravi ma per ció che è avvenuto subito dopo il sinistro.

Ieri, nel primo pomeriggio, nel quartiere della Borgata, un furgone Ford Transit e un'Audi si sono scontrati all'incrocio. Alla guida del mezzo pesante c'era un sacerdote che dopo averlo chiuso è andato via. Una reazione che ha lasciato tutti sorpresi, visto anche che i due veicoli intralciavano la strada.

Dopo circa due ore, mentre la polizia locale stava effettuando i rilievi per determinare l'esatta dinamica dell'incidente, il prete è tornato sul luogo dell'impatto. Non è chiaro quali siano state le giustificazioni date ai vigili, ma pare che abbia avuto un malore probabilmente dovuto alla paura e per questo sia fuggito via. Gli agenti non hanno peró voluto sentire ragioni. Al sacerdote è stata elevata una pesante multa ed è stata ritirata la patente di guida.

© Riproduzione riservata