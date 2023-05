Incidente a Siracusa, auto contro un trattore: morto un 76enne, strada provinciale 14 chiusa

Ancora una tragedia sulle strade siciliane. Un incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, sulla strada provinciale 14, denominata Maremonti, poco dopo il centro commerciale di Necropoli del Fusco, a Siracusa. La vittima è un 76enne originario di Canicattì. A scontrarsi sono stati un'auto, che procedeva in direzione di Siracusa, e un trattore. Terribile l'impatto, con la vettura che è rimasta accartocciata.

Sul luogo dell'incidente è giunta un'ambulanza del 118, la polizia municipale e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno dovuto estrarre il corpo dell'automobilista dalla vettura, i sanitari hanno prestato le prime cure e allertato l'elisoccorso per trasportare il ferito in ospedale. Il 76enne è, però, deceduto.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi, la polizia municipale sta effettuando tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, dal trattore si sarebbe staccato una ruota e l’auto che era dietro non ha potuto evitare l’impatto. I magistrati della Procura di Siracusa hanno aperto un’inchiesta per omicidio stradale.

© Riproduzione riservata