A Siracusa due colpi con vetrina spaccata in un bar e in un negozio di moto

Due colpi a due esercizi commerciali molto conosciuti in città sono avvenuti ieri notte a Siracusa. Un negozio per la vendita di moto, in viale Luigi Cadorna, ed un bar, in via Politi Laudien, a poca distanza. Le vetrine sono state spaccate probabilmente con una mazza o un pesante oggetto. I carabinieri della compagnia di Siracusa, che hanno già acquisito i filmati delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza, indagano su entrambi gli episodi probabilmente opera di una stessa banda. Portati via i registratori di cassa che sembra non contenessero molto contante.

