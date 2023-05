Auto fuori strada a pochi chilometri da Lentini: muore anziana, grave il figlio

Le sue condizioni erano apparse subito gravissime dopo l'incidente di ieri. Una donna di 75 anni, Giuseppa Gulinello, di Militello Val di Catania, ha perso la vita nell'incidente avvenuto ieri pomeriggio lungo la strada statale 385, in territorio di Lentini.

L'anziana era in auto con il figlio quando l’auto, una Land Rover, è finita fuori strada. L’uomo alla guida, un 55enne, è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale San Marco di Catania dove è attualmente ricoverato.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, i carabinieri di Augusta e di Lentini che indagano sull'incidente, avvenuto mentre era in corso un temporale. La scarsa visibilità e il manto stradale bagnato potrebbero esserne state le cause. In quel tratto di strada il traffico è rimasto a lungo bloccato.

