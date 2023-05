Siracusa, fermato un bus turistico carico di passeggeri con i freni malfunzionanti

Controlli della polizia stradale di Siracusa nell'ultima settimana sulla Siracusa-Catania e sulla Siracusa-Ispica, con servizi mirati se al controllo specifico dei mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci e degli autobus. In un mezzo sono stati rinvenuti addirittura i freni mal funzionante, ed è per questo che è stato fermato, sequestrato, con i passeggeri che hanno continuato il viaggio con un altro bus.

I poliziotti hanno controllato 40 veicoli pesanti con 37 multe in tutto, nove delle quali per eccesso di velocità. Gli agenti hanno anche individuato alcuni veicoli pesanti che trasportavano un quantitativo di merce superiore al peso massimo consentito e, quindi, in sovraccarico ed, inoltre, vi erano altri veicoli commerciali con la “cattiva” sistemazione del carico tale da precluderne la stabilità sia della merce trasportata sia del veicolo stesso. Nel corso dei controlli sono state ritirate anche due patenti di guida.

