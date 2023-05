Aggressione nel carcere di Augusta: un detenuto picchia un agente

Aggressione nel carcere di Augusta (Siracusa) dove un detenuto ha sferrato calci e pugni contro un sovrintendente di Polizia penitenziaria. Un episodio che si aggiunge ad altri ben più drammatici nello stesso penitenziario dove in un mese due detenuti sono deceduti in ospedale a seguito di un prolungato sciopero della fame mentre un terzo ha tentato di togliersi la vita impiccandosi. In merito all’aggressione delle ore scorse ai danni dell’agente di Polizia penitenziaria, il detenuto era stato trasferito dal carcere di Barcellona di Pozzo di Gotto (Messina) per le sue violenze contro altri agenti.

«Non fa più notizia però questi episodi continuano ad accadere nello stesso silenzio di altre vicende. Mai come adesso ci sentiamo impotenti. Onore e onorati sempre di indossare una divisa che rappresenta e che serve lo Stato in modo impeccabile, nonostante tutto quello che ci accade e ci circonda» fanno sapere dalla Segreteria provinciale del Sippe.

