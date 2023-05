Siracusa, trovato il cadavere di un uomo nella spiaggetta Aretusa: indaga la polizia

Nelle acque di Porto Grande di Siracusa, nella tarda serata di ieri, è stato ritrovato il cadavere di un uomo. A notare il corpo, sono stati dei passanti che hanno allertato la Capitaneria di porto. La vittima aveva 68 anni.

Il cadavere si trovava in prossimità della spiaggetta Aretusa, tra la Marina e la Fonte Aretusa, in territorio di Ortigia. È stata disposta l’autopsia per verificare le cause del decesso, indaga la polizia. Sembrerebbe che l’uomo fosse ospite di una comunità nel centro della città che accoglie persone con difficoltà psichiche.

© Riproduzione riservata