Paura, questa mattina, in via Cirene, nel quartiere Soprafiera, a Lentini, per il crollo di una vecchia abitazione. Due autovetture distrutte, una Renault Clio e una Fiat Punto. La strada di collegamento tra Lentini e Carlentini è stata chiusa al traffico. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Lentini, la polizia municipale e i tecnici del Comune. Tanta paura, nessun ferito.

© Riproduzione riservata