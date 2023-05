Gli agenti delle volanti, in via Bartolomeo Cannizzo, zona nord di Siracusa, hanno arrestato un catanese di 45 anni per detenzione ai fini dello spaccio di droga. L'uomo è stato trovato in possesso di un chilogrammo di marijuana nascosto nell’autovettura sulla quale viaggiava. Denunciato per lo stesso reato un altro catanese di 43 anni che era con lui.

