Carlentini, operaio di 65 anni sale sul tetto per aiutare un amico: cade e muore

Un operaio di 65 anni, Salvatore Valenti, è morto oggi, poco dopo mezzogiorno, in contrada Piano Monici, nella zona nord di Carlentini, nel Siracusano. L’uomo, per aiutare un amico, è salito sul tetto dell’abitazione con una scala per eseguire alcuni lavori e ha perso l’equilibrio, cadendo a terra. Per l’operaio non c'è stato nulla da fare: l’impatto sul terreno è stato violento. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per ricostruire la dinamica dell’incidente. I carabinieri conducono le indagini.

Valenti era salito sul tetto per aiutare l'amico a compiere alcuni interventi per la copertura di una casa in campagna. Dopo la caduta, è stato lo stesso proprietario della casa a dare la prima assistenza al sessantacinquenne e a lanciare l'allarme, ma quando i soccorritori, assieme ai carabinieri della stazione di Carlentini, sono arrivati in contrada Piano Monici, lungo la strada provinciale 32 che collega Carlentini a Pedagaggi, per Salvatore Valenti non c'era più nulla da fare.

