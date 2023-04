Siracusa, stagione balneare alle porte ma con 45 tratti di costa vietati per rischio crolli

La stagione balneare è alle porte, meno due giorni. Siracusa è pronta a sfoggiare a cittadini e visitatori le sue spiagge più belle eppure ben 45 tratti di costa non saranno balneabili. Non per via di acqua inquinata ma per ragioni di sicurezza, “motivi di pericolo per la pubblica incolumità”.

Ad elencare i 45 punti vietati, è un’ordinanza della capitaneria di porto di Siracusa, che è stata ripresa nel provvedimento di competenza comunale in vista dell’apertura della stagione balneare. Spiagge off-limits dalla dalla Mazzarrona allo Scoglio dei Due Frati, dalla Costa del Sole a Massoliveri, dalla Riviera Dionisio al lungomare Alfeo. E ancora alcuni tratti della Fanusa, di contrada Isola, di Fontane Bianche, Terrauzza. Si tratta di zone dove c’è un rischio di crolli e cedimenti, che presentano secondo l’ordinanza elementi di “intrinseca pericolosità” per cui viene apposto il cartello di divieto di balneazione.

Per tutte le altre informazioni e consultare la mappa dettagliata dei divieti, è possibile visitare il sito del ministero della Salute, nella sezione “Portale delle acque“.

