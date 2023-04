Avola, terrorizza i familiari con continue richieste di soldi: arrestato

Gli agenti del commissariato di Avola hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 41enne, accusato di maltrattamenti ai danni dei propri familiari, estorsione e minacce.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia l’uomo avrebbe vessato la madre, con continue pretese di denaro che sfociavano in vere e proprie estorsioni. La madre veniva ospitata dalla figlia in un’altra abitazione per tutelarsi dalle insistenti pretese di denaro del figlio che, più volte al giorno e in modo aggressivo, si sarebbe presentato a casa della sorella, tentando di entrare, forzando le finestre dell’abitazione e generando nel nucleo familiare della sorella, tra cui un minore di 5 anni ed un’anziana di 92, uno stato di angoscia e timore per la propria incolumità.

© Riproduzione riservata