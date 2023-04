Siracusa, mortale del 25 aprile: una giovane indagata per omicidio stradale

La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale nei confronti di una ragazza che lo scorso 25 aprile era alla guida della Lancia Y che si è scontrata con una Peugeot lungo la Statale 124, nei pressi dello svincolo autostradale di Siracusa sud. A causa di quel terribile incidente ha perso la vita Santo Lombardo, un uomo di 75 anni di Catania.

Insieme a lui, all'interno dell'autovetture c'erano due donne che sono state trasportate in codice rosso all'ospedale Umberto I di Siracusa. Le loro condizioni sono stazionarie. Lombardo, prima del decesso, non avvenuto sul colpo, pare abbia chiesto informazioni ai vigili del fuoco proprio sullo stato di salute delle due donne che erano con lui.

La giovane iscritta adesso nel registro degli indagati della Procura era alla guida della sua auto in compagnia di altre tre persone. Una di loro è ferita ma non in pericolo di vita.

Da primi accertamenti pare che Santo Lombardo fosse appena uscito dallo rampa dello svincolo e che stesse per immettersi sulla Statale 124 in direzione del capoluogo aretuseo, mentre l'altra auto procedeva in senso contrario. Sarà l'infortunistica stradale a stabilire chi ha invaso la corsia opposta.

© Riproduzione riservata