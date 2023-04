Morto per salvare due ragazzi, domani i funerali di Vito a Floridia: l'omaggio della Meloni

Si terranno domani alle 16 nella chiesa di Santa Lucia, a Floridia, i funerali di Vito Bugliarello, il 35enne floridiano che ha perso la vita dopo aver cercato di salvare due ragazzini finiti in mare sabato pomeriggio per fare un selfie alla Marchesa di Cassibile, tra Siracusa ed Avola.

Il sindaco di Floridia, Marco Carianni, per l’occasione ha proclamato il lutto cittadino. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta sul decesso dell’uomo, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto domenica pomeriggio, in prossimità di una scogliera, non molto distante dalla zona di mare in cui era finito per poi far perdere le proprie tracce. I magistrati non hanno disposto l’autopsia, restituendo la salma ai familiari.

"Trentacinque anni, ha sacrificato la sua vita per salvare due ragazzi in difficoltà. Un pensiero sentito alla famiglia, ai cari e a tutta la comunità di Floridia (Siracusa). Grazie per il tuo coraggio e il tuo altruismo Vito. Che la terra ti sia lieve, eroe", ha scritto su Twitter la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

© Riproduzione riservata