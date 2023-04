Bovini in autostrada: incidente sulla Catania-Siracusa, 4 feriti

La presenza di due mucche in autostrada ha causato un grave incidente nel Siracusano. Intorno alle 21 di ieri sera sulla Catania - Siracusa, all'altezza dello svincolo Priolo Gargallo, una Volkswagen Passat non ha fatto in tempo a frenare e ha abbattuto i due animali di grossa taglia, scappati da un allevamento della zona.

Sopraggiungeva nel frattempo un'altra vettura, una Ford Mustang, che ha urtato la Passat. Il bilancio è di quattro feriti e di due bovini morti.

Sul posto sono arrivate le ambulanze per soccorrere le vittime dell'incidente e la polizia stradale di Lentini che ha eseguito i rilievi. I feriti sono stati trasportati all'ospedale Umberto I di Siracusa. Si tratta di tre uomini e una donna per fortuna non in condizioni gravi.

© Riproduzione riservata