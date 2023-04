Auto falcia tre pedoni sul marciapiede a Carlentini, uno è grave

È di quattro feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente stradale che si è verificato alle 13, in via Gobetti angolo via Luigi Sturzo nel quartiere Santuzzi, a Carlentini nord.

Per cause che sono in corso di accertamenti da parte dei carabinieri di Carlentini una Opel condotta da L.S., una donna di 57 anni di Carlentini ha investito tre pedoni che in quel momento si trovavano sul marciapiede e che stavano rientrando a casa.

I tre pedoni, di cui una coppia di anziani, residenti a Vicenza erano in vacanza a Carlentini. L’allarme è scattato subito, sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, i carabinieri e la Polizia municipale e i volontari dell’associazione nazionale polizia di Stato che hanno prestato le prime cure ai feriti. I medici vista la gravità della situazione hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza.

Il marito è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “Cannizzaro”, la moglie al “San Marco” di Catania e l’altro pedone, una donna, e la conducente dell’automobile al pronto soccorso dell’0spedale di Lentini.

I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I tre feriti avrebbero riportato traumi in varie parti del corpo, sarebbero, gravi ma non in pericolo di vita.

