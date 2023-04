Floridia, scaglia sassi contro un pollaio e il proprietario, poi aggredisce i carabinieri: arrestato

Un siracusano di 56 anni, con diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Priolo Gargallo per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo si trovava all’esterno di un pollaio, a Floridia, quando, improvvisamente, ha iniziato a scagliare pietre verso gli animali. Richiamato dal trambusto, il titolare del pollaio ha tentato di fermare l’uomo, ma è stato colpito, a sua volta, dalla pioggia di sassi, subendo lievi lesioni. Durante l’intervento dei carabinieri chiamati dalla vittima, l’aggressore si è scagliato anche contro i militari, che lo hanno arrestato per resistenza. Dopo le formalità di rito l'uomo è stato posto ai domiciliari.

