Sparò al petto di un uomo per contrasti sentimentali, 50enne arrestato a Francofonte

E’ stato arrestato un pregiudicato 50enne di Francofonte, nel Siracusano, ritenuto responsabile nel 2020 del tentato omicidio di un 43enne.

L'uomo, raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania, dovrà scontare la pena di 6 anni di reclusione per tentato omicidio in concorso e porto abusivo di arma da fuoco.

La vittima, mentre si trovava a bordo del suo calesse in località Passaneto di Francofonte, era stata ferita al torace da colpi di arma da fuoco, al capo e al braccio dall’azione di tre individui, presto identificati dai carabinieri. Il movente risiedeva nei contrasti sentimentali tra membri delle famiglie coinvolte. Lo stesso giorno l’autore è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, venendo successivamente liberato in attesa del provvedimento definitivo. I militari della Stazione di Francofonte hanno condotto l’uomo al carcere di Brucoli dove sconterà la condanna in regime della semilibertà. Gli altri due individui coinvolti nell’agguato si trovano già in carcere.

