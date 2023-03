Lentini, scontro mortale tra auto e moto: la vittima aveva 28 anni

Ennesimo incidente mortale in Sicilia. Un giovane di 28 anni ha perso la vita stamattina in seguito ad uno scontro contro un'autovettura. Il grave incidente è avvenuto a Lentini, nel Siracusano, vicino ad un distributore di carburante.

Intorno a mezzogiorno Ciro Amenta, in sella alla sua moto, si è scontrato con una Renault Scenic in via Mercadante, nei pressi degli uffici comunali di via Macello. I sanitari del 118 si sono precipitati sul posto e hanno cercato di rianimare il 28enne mentre lo trasportavano al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini, ma a causa delle gravissime ferite riportate il suo cuore è andato in arresto cardiaco prima dell'arrivo presso la struttura. Inutili i tentativi di rianimarlo.

La polizia municipale sta effettuando i rilievi per determinare con precisione la dinamica del sinistro. Sul luogo dello scontro si è recato anche il sindaco di Lentini Rosario Lo Faro.

