Avevano appena incassato una mazzetta: arrestati ex vicesindaco di Pachino ed ex funzionario

Avevano appena preso una mazzetta: in due sono stati arrestati questa mattina in flagranza di reato per concussione, dalla squadra mobile di Ragusa. Uno è un ex vicesindaco di Pachino, l'altro un ex funzionario comunale. La concussione è avvenuta in danno di un imprenditore del Ragusano, che si era rivolto al comune di Pachino per alcune pratiche. Ancora non si conoscono altri dettagli. L’arresto è avvenuto a Pozzallo; determinante la collaborazione della vittima.

