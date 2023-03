Sparatoria a Francofonte nel Siracusano. È rimasto ferito un uomo di 50 anni di Lentini. È stato raggiunto da un proiettile in una gamba e le sue condizioni non sembrano gravi. Il ferimento è avvenuto dopo una lite con uomo di 47 anni, in piazza Dante, nel centro storico del paese.

Non si conoscono ancora le cause del diverbio che è poi culminato con un colpo di arma da fuoco. Indagini sono in corso. Sul posto sono giunti i carabinieri.

