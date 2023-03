Bullismo e cyberbullimo a Lentini, la polizia incontra gli studenti del Vittorini

Incontro formativo di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo con gli studenti dell’Istituto Superiore “Gorgia Vittorini”. Nel corso della mattinata odierna, su invito del Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Pappalardo, ha avuto luogo un momento formativo con i ragazzi della prima e della seconda classe dell’Istituto Superiore “Gorgia Vittorini”, di Lentini sul tema del bullismo e cyberbullismo e sugli strumenti con cui prevenire e contrastare tali fenomeni.

L’incontro, organizzato dalle professoresse Rosa Fangano e Maria Fortuna Scavo, si è svolto presso l’auditorium polivalente dell’Istituto, con la partecipazione del Dirigente del Commissariato Alessandro Sciacca e dello scrittore Antonino Marino, in un contesto di sentita partecipazione ed interesse dei giovani, rispetto ad un argomento che, in particolar modo tra i ragazzi di quell’età, risulta essere di piena attualità.

L’evento, moderato dalle docenti, è stato incentrato, prevalentemente, sull’uso responsabile della rete internet e dei social network più diffusi, nonché sugli strumenti, previsti dalla normativa vigente, tesi al contrasto di tali fattispecie delittuose, tra cui, principalmente, l’ammonimento del Questore, introdotto con la legge 71/2017.

Detto incontro, finalizzato a diffondere la cultura della legalità, si è concluso con una esortazione rivolta ai giovani affinché sia trovata la forza per condividere, sia con la scuola che con la famiglia, eventi di tale natura, in modo che le Istituzioni possano intervenire, in misura sempre più incisiva, non solo a tutela delle vittime, ma anche in ausilio degli autori di alcune condotte.

