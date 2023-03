Si fingevano vicini per truffare gli anziani, tre siracusani condannati a Firenze

Si spacciava per vicina di casa ed entrava nelle abitazioni di donne anziane poi, con l’aiuto di una complice e di un «palo», portava loro via gioielli e denaro. Tra maggio e agosto 2022, i tre, un uomo, 49 anni, e due donne, 43 e 47 anni, originari della provincia di Siracusa e di Grosseto, avrebbero messo a segno due furti in abitazione, tra i quartieri de Le Cure e Rifredi, a Firenze. Un terzo fu sventato da una pensionata e portò all’arresto dei malviventi. A tempo di record è arrivata la sentenza del tribunale di Firenze. Il giudice ha condannato l’imputata più anziana a 4 anni e 2 mesi, la più giovane a 4 anni e 8 mesi, il palo a 3 anni e 9 mesi.

La tecnica utilizzata era sempre la stessa, hanno ricostruito le indagini della polizia coordinate dal pm Christine von Borries. I tre andavano alla ricerca della vittima, preferibilmente una donna anziana al ritorno dalla spesa. Uno faceva da palo e attendeva sotto casa in auto, pronto a scappare. Poi una complice si avvicinava alla vittima, iniziava a chiacchierare e spacciandosi per vicina del piano superiore fingeva che le fosse caduto qualcosa sul balcone sottostante della pensionata. Si intrufolava con questo pretesto nell’abitazione e, lasciando la porta aperta, consentiva alla terza malvivente di entrare e far razzìa di anelli con brillanti e pietre preziose, collane, bracciali e denaro.

