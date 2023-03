Autostrada Catania-Siracusa chiusa per due giorni in direzione della città etnea: i percorsi alternativi

Disagi per gli automobilisti che nei prossimi giorni dovranno percorrere l’autostrada Catania-Siracusa. Chi dovrà viaggiare in direzione della città etnea, giovedì 9 e venerdì 10 marzo, troverà la strada chiusa. Questi lavori erano stati previsti da Anas nelle giornate del 9 e del 10 febbraio scorso, ma successivamente, a causa del maltempo che si è abbattuto sulle coste della Sicilia Orientale, si è deciso di posticipare a data da destinarsi le operazioni.

Siracusa-Catania, la chiusura

L'Anas ha fatto sapere che l'autostrada verrà chiusa per effettuare le periodiche attività di formazione all’interno delle gallerie. La Siracusa-Catania rimarrà pertanto interdetta, nella sola direzione Catania, nella fascia oraria compresa tra le ore 9:30 e le ore 16:30.

I percorsi alternativi

Durante gli orari di chiusura, tutti i veicoli in transito da Siracusa a Catania potranno percorrere l’itinerario alternativo, costituito dalla strada statale 114 “Orientale Sicula”.

Palermo-Catania

E intanto, sempre sul fronte autostrade, sembrerebbe pronto un programma di nuovi investimenti per 250 milioni di euro, la velocizzazione dei cantieri attualmente aperti e la formazione di operai specializzati. È quanto venuto fuori ieri durante una riunione del dirigente generale del dipartimento regionale delle Infrastrutture Salvo Lizzio con l’amministratore delegato di Anas Aldo Isi per fare il punto sulla manutenzione dell’autostrada Palermo-Catania. Una riunione che arriva dopo la lettera di protesta che il presidente della Regione Renato Schifani aveva inviato nei giorni scorsi ai vertici della Spa, concessionaria della A19, e al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, lamentando il "preoccupante stato di abbandono e di degrado che dimostra una grave incuria nella gestione della manutenzione dell’infrastruttura". Secondo un report redatto dagli uffici dell’assessorato regionale delle Infrastrutture sulla A19, al momento ci sono 45 interruzioni, la quasi totalità delle quali senza nessun intervento in atto e senza operai. I cantieri attivi sono appena una decina.

