Incidente mortale a Treviso: tra i feriti due studenti di Siracusa

Destano preoccupazione le condizioni di tre giovani, di cui due di Siracusa, che la scorsa notte sono stati vittime di un incidente stradale avvenuto in provincia di Treviso. A seguito del terribile scontro ha perso la vita una loro amica, Clara Amman, studentessa romana di 23 anni. Il dramma si è consumato intorno all'1.30 di notte. I quattro ragazzi di trovavano in Veneto per il Carnevale. Da una prima ricostruzione sembra che si fossero fermati ad un distributore di benzina in zona Vedelago-Castelfranco per fare rifornimento alla Nissan Micra sulla quale viaggiavano. Rimessa in moto l'auto e usciti dalla stazione di servizio sarebbero stati travolti da un suv Nissan Qashquai.

Clara Amman, romana iscritta all'università di Torino, che era seduta nel sedile posteriore della vettura, è morta sul colpo, mentre gli altri tre giovani sono stati condotti con urgenza al pronto soccorso. Si tratta di N.P., una 26enne che era alla guida, e di due studenti siracusani, A.D.B. di 25 anni e R.L. di 28.

Alla guida del suv un 52enne veneto. Anche per lui si è reso necessario il trasporto in ospedale. I feriti sono stati portati negli ospedali di Montebelluna e Treviso. Ad indagare sul drammatico sinistro, i carabinieri di Castelfranco Veneto.

