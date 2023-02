Ferrovie: riattivate dopo la bufera le linee Siracusa-Modica e Messina-Siracusa

E’ stata riattivata la circolazione ferroviaria, con una ripresa graduale dell’offerta commerciale, sulle linee Siracusa-Modica e Messina-Siracusa, dopo l’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito nei giorni scorsi la Sicilia Orientale. Ancora interrotte per i danneggiamenti all’infrastruttura ferroviaria, provocati dalle intense precipitazioni meteorologiche e dall’esondazione del fiume Dirillo, la Modica-Gela-Canicattì e la Catania-Caltagirone, interessata da diversi movimenti franosi con deposito di detriti sui binari. Prosegue, ininterrotto, il lavoro di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS); da giovedì scorso sono un centinaio le maestranze, fra tecnici di RFI e delle ditte esterne, impegnate nella verifica delle condizioni dell’infrastruttura e nei lavori di ripristino delle normali condizioni di circolazione. In corso, da parte di Trenitalia, la riprogrammazione del servizio su alcune linee, per consentire a RFI il completamento dei lavori di ripristino.

