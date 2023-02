Siracusa, morto il pensionato investito in viale Tunisi: si indaga per omicidio colposo

Per tre giorni è rimasto agonizzante presso il reparto di rianimazione dell'ospedale Umberto I di Siracusa, ieri il decesso. Si è spento nella notte il pensionato di 86 anni che lo scorso 8 febbraio è stato investito da un'automobile in viale Tunisi a Siracusa. Le sue condizioni erano apparse subito gravi per le ferite riportate. I medici hanno provato a tenerlo in vita dopo che l'uomo è stato trasportato con un'ambulanza del 118 in codice rosso presso il nosocomio aretuseo. Purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Il cuore dell'86enne ha smesso di battere e adesso la Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio stradale nei confronti del conducente dell'auto che lo ha investito mentre attraversava la strada. L'infortunistica della polizia municipale di Siracusa ha nel frattempo ricostruito la dinamica dell'incidente e il mezzo coinvolto è stato sequestrato per opportuni accertamenti.

© Riproduzione riservata