Siracusa, interventi per mettere in sicurezza le abitazioni dopo gli allagamenti

Il maltempo ha lasciato Siracusa e la provincia ma continuano gli interventi di messa in sicurezza delle abitazioni rimaste isolate per gli allagamenti tra il capoluogo, Avola, Noto e Pachino e per ripristinare la praticabilità di diverse strade invase da massi, detriti e dall’acqua dei corsi esondati.

Riattivata l’energia elettrica, la cui interruzione ha anche causato la sospensione dell’approvvigionamento idrico in alcune aree. In corso di riapertura i porti di Santa Panagia, Ognina, Marzamemi e Portopalo, e diverse arterie stradali. Per la rete ferroviaria in corso di riapertura la tratta Siracusa-Catania, ma restano sospese, per oggi e domani, le tratte Caltagirone - Lentini - Catania e Siracusa - Gela - Modica - Caltanissetta, con probabile riapertura lunedì.

Il prefetto Giusi Scaduto ha ringraziato tutti i volontari ed in particolare gli oltre 700 nell’ambito dei Coc dei comuni; 50 vigili del fuoco; 150 volontari di protezione civile; 200 delle forze di Polizia territoriali; 36 del Libero consorzio comunale; 12 dell’Ispettorato ripartimentale delle Foreste; 4 dell’Azienda foreste demaniali; 120 di E-Distribuzione; 40 di Rfi; 20 di Telecom; 10 di Anas; 10 del Consorzio Autostrade Siciliane.

