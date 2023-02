Segue l'ex moglie da Noto a Catania per malmenarla e minacciarla: arrestato

Ha seguito la ex moglie da Noto (Siracusa) fino ad un centro commerciale di Catania, dove l’ha malmenata e ripetutamente minacciata facendo riferimento anche ad una pistola che avrebbe avuto con sé, per poi allontanarsi. La donna, medicata nell’ospedale San Marco e dichiarata guaribile in 5 giorni, ha denunciato l’ex marito, che è stato poi arrestato e posto ai domiciliari.

Dopo l’aggressione, la vittima aveva avvertito gli agenti, che avevano bloccato l’uomo nel parcheggio del centro commerciale e lo avevano perquisito non trovando nulla. La donna era stata poi accompagnata nel pronto soccorso dell’ospedale San Marco. Dopo essere stata dimessa, la donna ha denunciato l’ex marito per atti persecutori e lesioni personali, riferendo di essere da tempo vittima di violenze fisiche e psicologiche sin dalla loro separazione. In uno degli episodi riferiti dalla donna l’ex marito l’aveva seguita in auto e poi tamponato più volte l’auto della ex moglie fino costringerla a rifugiarsi in un commissariato di pubblica sicurezza.

