Rapinò una gioielleria ad Avola, catturato all’aeroporto di Parigi-Orly

Un uomo originario di Avola (Siracusa) sul quale pendeva un mandato di arresto europeo per una rapina a mano armata commessa il 22 ottobre scorso in una gioielleria del suo paese è stato arrestato nell’aeroporto di Parigi-Orly. Il Tribunale di Siracusa aveva emesso il mese successivo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ma l’uomo si era reso irreperibile. Il personale della Polizia di Stato in forza Commissariato di Avola è riuscito ad ottenere informazioni attraverso la collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Dipartimento di Pubblica Sicurezza e del Centro di Cooperazione Internazionale di Modane. Gli agenti sono riusciti sia ad acquisire rilevanti indizi circa la località dove lavorava, nei pressi di Parigi, sia a risalire all’utenza telefonica. L’uomo è riuscito a sfuggire all’arresto da parte di una pattuglia del Commissariat de Securité Publique di Boulogne che si è presentata al suo indirizzo ma è stato bloccato ai varchi di sicurezza dell’aeroporto di Parigi Orly mentre tentava di lasciare lo Spazio Schengen.

