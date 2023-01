Sciame sismico a Malta, scossa di terremoto avvertita in provincia di Ragusa e Siracusa

Paura ieri sera per gli abitanti della provincia di Ragusa e Siracusa. Una scossa di terremoto è stata nettamente avvertita dalla popolazione alle 20,55. L’epicentro è stato registrato a largo di Malta ad una profondità di 9 chilometri.

Il terremoto, di magnitudo Mwp 5.6, è stato localizzato dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. È da oltre una settimana che sul Canale di Sicilia imperversa uno sciame sismico, sempre nelle vicinanze dell'isola di Malta. Ieri sera, l'ennesima scossa, e questa volta a temere il peggio sono stati anche alcuni residenti delle due province siciliane.

L'ultima in ordine di tempo questa mattina, alle 7,57 ad una profondità di 20 km. Il terremoto è stato di magnitudo 3.7 e questa volta non è stato avvertito in Sicilia.

