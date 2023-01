Scooter contro auto a Siracusa: diciannovenne soccorsa ma muore in ospedale

È morta a soli 19 anni Maddalena, una giovane rimasta coinvolta ieri sera in un terribile incidente stradale in via Monti a Siracusa. Era stata trasportata all’ospedale San Marco di Catania e sottoposta a un delicato intervento chirurgico alla testa. Ma oggi è stato registrato il decesso.

La ragazza, che sembra indossasse il casco al momento dell’impatto, sarebbe stata sbalzata fuori dallo scooter. Dopo il violento impatto contro l’asfalto, è rimasta gravemente ferita. I sanitari del 118 hanno subito deciso il trasferimento all’ospedale San Marco di Catania. Dopo l’intervento è stata ricoverata in Terapia intensiva, ma le sue condizioni erano gravissime.

A provocare l’incidente potrebbe essere stato il mancato rispetto di una precedenza, ma si tratta solo di una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta: l’accusa è di omicidio stradale. Sequestrati i mezzi coinvolti nell’impatto.

