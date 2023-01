In casa quasi tre chili di droga: arrestata a Siracusa una donna incensurata di 52 anni

Agenti della squadra mobile di Siracusa, con l’assistenza di personale del nucleo cinofili antidroga della Questura di Catania e del Reparto prevenzione crimine della Sicilia orientale, hanno arrestato una donna di 52 anni, incensurata, per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma clandestina. Nella sua abitazione la polizia ha trovato un chilo di cocaina in pezzi solidi, un chilo di marijuana, e 800 grammi di hascisc, oltre a materiale utilizzato per suddividere la droga in dosi, bilancini elettronici di precisione ed una macchinetta per effettuare il confezionamento sottovuoto. Nella camera da letto è stata trovata anche una pistola a salve, modificata artigianalmente, marca Bruni modello 32, con caricatore e 11 cartucce calibro 380.

