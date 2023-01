Lentini, i ladri visitano il ristorante «Lanterna Bianca» ma il bottino è magro

Ha abbassato la saracinesca tre ore dopo la mezzanotte, dopo aver lavorato per il Capodanno. Ma intorno alle 4 i ladri hanno fatto visita al locale. Non si ferma l’escalation dei furti a Lentini e Carlentini. La banda specializzata nei colpi negli esercizi commerciali, bar, ristoranti ed attività commerciali è tornata in azione nel centro di Lentini. Nel mirino dei malviventi il ristorante «Lanterna Bianca» di piazza Umberto.

I ladri hanno forzato la saracinesca con un piede di porco, poi con un masso hanno sfondato la vetrata e sono penetrati nel ristorante. Una volta entrati, gli autori del raid hanno svuotato il contenuto della cassa, pochi euro. Arraffato il bottino sono fuggiti facendo perdere le tracce. La notizia è stata resa nota oggi.

