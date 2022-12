Minicar si schianta contro un camion nel Siracusano: ferite due ragazze, interviene l'elisoccorso

Una minicar con due ragazze si schianta contro un camion. È successo questa mattina nel Siracusano, tra Portopalo di Capo Passero e Pachino. Le due giovani sono rimaste ferite. È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Secondo una prima ricostruzione, la minicar si è schiantata contro il camion in prossimità di una curva. Ad avere la peggio sono state le ragazze che hanno riportato delle ferite, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Noto che hanno effettuato i rilievi.

