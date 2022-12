Nuovi corsi di laurea in arrivo a Siracusa: accordo con l'università di Messina

Giurisprudenza, Scienze Motorie, Scienze politiche amministrazione e servizi, Consulente del lavoro e Scienze dei servizi giuridici, Scienze infermieristiche. Ecco i nuovi corsi di laurea che l’amministrazione comunale siracusana dovrebbe attivare in partnership con l’università di Messina: una collaborazione che potrebbe arrivare secondo lo schema di accordo approvato dal commissario straordinario in sostituzione del Consiglio comunale, Giuseppe Di Gaudio.

L’intesa prevedere che il Comune si impegni a concedere all’università in comodato d’uso immobili e strutture idonei allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca dei corsi di laurea: per realizzare ciò è stato individuato l’ex liceo Gargallo, che si trova nell’omonima via, la Cittadella dello Sport, questa previo assenso da parte del libero consorzio, e il campo scuola Pippo Natale.

L’ateneo messinese, dal canto suo, si impegnerebbe a pagare a proprie spese tutti gli eventuali ammodernamenti e lavori necessari per rendere utilizzabili le strutture e ad avviare i corsi di laurea.

