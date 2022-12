Prodotti natalizi non conformi, maxi-sequestro e multe a Siracusa

La Guardia di Finanza di Siracusa ha sequestrato oltre 118mila prodotti non conformi agli standard di sicurezza, pronti per essere venduti in occasione delle festività natalizie. I prodotti differivano da quanto previsto dal Codice del Consumo, vista la mancanza delle informazioni minime, quali i dati relativi al produttore e all’importatore, il paese d’origine e la natura dei materiali impiegati per la loro realizzazione, soprattutto per le decorazioni ad impulso elettrico, quali luci e addobbi luminosi. Le informazioni, obbligatorie per legge, devono oltretutto essere presenti sulle confezioni in maniera chiara, leggibile ed in lingua italiana. La merce irregolare è stata sottoposta a sequestro amministrativo, mentre il titolare dell’esercizio commerciale, oltre ad essere stato segnalato alla Camera di commercio, rischia una sanzione prevista da un minimo di 250 ad un massimo di 25mila euro.

© Riproduzione riservata