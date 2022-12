Morto Lorenzo Mascali, proprietario della "Casa del Libro" a Siracusa, libreria storica

Lutto a Siracusa. È morto Lorenzo Mascali, figlio di Rosario, fondatore della storica libreria “Casa del Libro Rosario Mascali”. Nata nel 1930, nel cuore di Ortigia in via Maestranza 20/22, inizialmente come Deposito delle Pubblicazioni di Stato, la “Casa del Libro” divenne poi casa editrice a partire dal 1965.

Tra i frequentatori della libreria, alcuni nomi illustri: Salvatore Quasimodo, Elio Vittorini, Vitaliano Brancati, Leonardo Sciascia, Gesualdo Bufalino e Pierpaolo Pasolini. Nel 2018, come bene culturale immateriale, protetto dalla Regione Siciliana, con legge regionale n.80/77 e decreto legislativo n. 42/2004 venne riconosciuta ufficialmente come una libreria storica.

Anche il sindaco di Siracusa, lo ha voluto ricordare sul profilo di Facebook: "Mancherà in Via Maestranza il sorriso accogliente e caloroso di Lorenzo Mascali. Una vita dedicata ai libri e ai loro lettori, un punto di riferimento per Siracusa. Condoglianze e vicinanza alla famiglia".

