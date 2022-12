Muore carbonizzata in un parco a Lentini, forse suicidio

Il corpo carbonizzato di una donna è stato trovato all’interno di una villa alla periferia di Lentini (Siracusa). Sono stati i residenti della zona, preoccupati per la colonna di fumo proveniente a pochi passi dalle loro palazzine, a lanciare l’allarme. I primi ad arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco e si sono immediatamente resi conto che a bruciare era il corpo di una persona. I carabinieri, che sono intervenuti poco dopo, avrebbero accertato che si tratta di una donna. Sono in corso le operazioni di identificazione della vittima ma secondo alcune fonti investigative sarebbe una 45enne di Lentini, con problemi di salute. A quanto pare, la stessa donna, in passato, avrebbe provato a togliersi la vita. E non si esclude che sia stata lei stessa a darsi fuoco.

