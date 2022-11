Siracusa, perseguita la ex compagna: 37enne arrestato a Siracusa

I carabinieri della Stazione di Siracusa Belvedere hanno arrestato, su ordine dell’Autorità Giudiziaria, un pregiudicato siracusano di 37 anni, che nel 2019 si era reso responsabile di atti persecutori nei confronti della ex compagna. Dopo l’interruzione della relazione voluta dalla donna, il soggetto aveva, a più riprese, perseguitato, maltrattato e picchiato la vittima.

Al termine delle indagini condotte dai Carabinieri ed alla fine del procedimento penale, è arrivata per l’uomo la condanna. Rintracciato ed arrestato dai militari dell’Arma di Belvedere, dovrà espiare la pena di 3 mesi di carcere, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento.

I carabinieri di Noto, inoltre, hanno arrestato una 54enne del posto, in ottemperanza ad un’ordinanza per l’esecuzione pena emessa dalla Procura della Repubblica - Ufficio Esecuzioni Penali di Torino. La donna, che dovrà scontare 1 anno e 2 mesi di reclusione, per furti commessi nel 2015, è stata condotta presso il domicilio in regime di detenzione domiciliare.

© Riproduzione riservata