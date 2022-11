Siracusa, anziana travolta mentre attraversa la strada: ricoverata in ospedale

Una donna è stata investita mentre attraversava la strada in largo Luciano Russo, alla Mazzarrona. Si tratta di un'anziana che ieri sera si trovava nella rotatoria con alcune buste della spesa in mano.

Dalle immagini di un video che ha ripreso lo scontro, si vede che la donna è stata schivata da alcuni mezzi ma non dall’auto che poi l’ha centrata in pieno.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia municipale che hanno eseguito gli accertamenti del caso ricostruendo l’accaduto anche attraverso il video. La donna, dopo le prime cure, è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Siracusa. Non sembrerebbe in pericolo di vita.

