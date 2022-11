Controlli straordinari a Noto, 8 persone denunciate per armi e droga

I carabinieri della Compagnia di Noto, all’esito di un servizio di controllo straordinario del territorio hanno denunciato 8 persone per ricettazione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, elevato sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del codice della strada e della normativa in materia di lavoro.

Nello specifico, i militari hanno controllato un bar dove, nell’ultimo periodo, erano state segnalate liti tra gli avventori, verosimilmente dovute all’abuso di alcool e che in un’occasione, erano degenerate determinando il danneggiamento degli arredi esterni di un’attività confinante. All’interno del bar è stata riscontrata la presenza di un lavoratore irregolare e, pertanto, il titolare è stato sanzionato amministrativamente per un importo di 1.800 euro.

Nel medesimo contesto, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e delle Stazioni di Noto e Avola hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Siracusa due soggetti di 32 e 27 anni per detenzione di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di 10 grammi tra cocaina, hashish e marijuana, suddivisi in dosi nonché di 169 euro in contanti ritenuti provento della vendita dello stupefacente. Il 32 enne, inoltre, è stato deferito all’A.g. anche per porto abusivo di arma da taglio poiché, in una tasca della tuta, gli è stato trovato un coltello a serramanico da 24 cm e per ricettazione in quanto una successiva perquisizione in una stalla, allo stesso riconducibile, ha permesso di rinvenire un cavallo sprovvisto di documenti di riconoscimento e microchip. Altri 6 soggetti sono stati denunciati per ricettazione, in quanto si sono dichiarati possessori di un altro cavallo anch’esso di dubbia provenienza. Gli equini sono stati sequestrati dall’ASP di Siracusa e sottoposti a prelievi ematici per verificare l’eventuale somministrazione di prodotti dopanti.

I posti di controllo predisposti dagli operanti nei pressi del bar controllato hanno permesso di elevare tre contravvenzioni per violazioni al codice della strada per guida senza patente, veicolo senza assicurazione e mancata esibizione della carta di circolazione.

