Pachino, operaio precipita da una scala mentre lavora: è grave

Incidente sul lavoro a Pachino, in provincia di Siracusa. Un operaio è caduto da una scala ed è rimasto gravemente ferito. L'uomo sarebbe precipitato perchè la scala sarebbe stata colpita da un mezzo.

Secondo una prima ricostruzione, infatti, l'operaio di 47 anni si trovava in cima ad una scala per effettuare alcuni lavori all’esterno di un edificio di via Lucio Tasca, quando un furgone Fiorino avrebbe colpito la scala. L'uomo sarebbe caduto a terra rimanendo gravemente ferito.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all'operaio. Vista la gravità delle ferite, è stato allertato l'elisoccorso che ha trasportato il ferito all'ospedale Cannizzaro di Catania.

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dell’incidente dell'incidente. Occorrerà verificare se siano state rispettate tutte le condizioni di sicurezza richieste dalla legge per la prevenzione di incidenti.

