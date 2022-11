A Siracusa pulizia straordinaria delle caditoie: come cambiano il traffico e la sosta

Pulizia straordinarie delle caditoie a Siracusa. I lavori prenderanno il via da lunedì 21 novembre e andranno avanti per tutta la settimana, fino a sabato 26.

Per lo svolgimento dei lavori da parte delle squadre di operai della Tekra sono previste una serie di limitazioni al traffico e al parcheggio su strada.

E così dalle 4 alle 10.20 del 21 novembre, previsto il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione ambo i lati, 5 metri prima e 5 metri dopo ogni caditoia, su Lungomare di Ortigia, in via Eolo e in via dei Tolomei.

Stesso provvedimento e stessi orari, il giorno successivo (22 novembre) in viale Ermocrate, in via Bengasi, in via Arsenale e in viale Armando Diaz. Il 23, ancora dalle 4 alle 10.20, il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta è previsto in piazza Euripide, in via Agatocle, e Sbarcadero Santa Lucia.

Dalle 4 alle 10.20 del 24 novembre, le strade interessate sono Riviera Dionisio il Grande e via Politi Laudien. E il 25 via Torino, via Milano, via Venezia, via Premuda.

L'ultimo giorno, sabato 26 novembre, si chiude con i lavori alle caditoie di viale Teocrito e viale Luigi Cadorna dove, dalle 4 alle 10.20, sarà previsto il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione ambo.

© Riproduzione riservata