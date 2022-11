Siracusa, controlli antidroga: arresti e sequestri, a casa di un giovane 440 dosi di crack

Gli agenti della squadra mobile di Siracusa hanno arrestato due giovani, rispettivamente di 24 e di 19 anni, già conosciuti alle forze di polizia, colti nella flagranza del reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga. I due, insieme ad altri, sono stati controllati a bordo di un’autovettura in via Alcibiade. Il ventiquattrenne è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi di un’abitazione nella sua disponibilità, dove è stata effettuata una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire 12 panetti di hashish, un involucro di marijuana del peso di 9 grammi, materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente e la somma di 170 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

Nei confronti del diciannovenne è stata effettuata, altresì, una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione che ha consentito di rinvenire 75 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente.

Pertanto, i due giovani, dopo le incombenze di legge e su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati posti in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Nel medesimo contesto operativo, sono stati denunciati, in concorso con il giovane ventiquattrenne, un altro giovane suo coetaneo, proprietario del primo appartamento perquisito, ed un altro giovane di 20 anni, entrambi conosciuti alle forze di polizia.

Infine, nel corso di un’ulteriore perquisizione, svolta nell’appartamento di fronte al primo, è stato denunciato, sempre per reati legati agli stupefacenti e per detenzione abusiva di munizionamento, un giovane di 25 anni, anch’egli conosciuto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di 3 grammi di hashish, materiale utile al confezionamento della droga e 3 cartucce calibro 7.65

Gli agenti del commissariato di Ortigia, nell’ambito di un’analoga operazione antidroga, hanno arrestato un giovane di 21 anni, per detenzione ai fini dello spaccio di droga.

In specie, nel pomeriggio di ieri, mentre gli investigatori del commissariato percorrevano via Italia 103, sono stati attirati da un giovane a bordo di una bicicletta che portava a spalla uno zaino di colore nero. Alla vista della polizia, il giovane ha improvvisamente accelerato l'andatura, tentando di allontanarsi. Gli agenti lo hanno bloccato e identificato. All’interno dello zaino sono stati trovati e sequestrati 440 dosi di crack, un bilancino di precisione e vario materiale utile al confezionamento dello stupefacente. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo.

