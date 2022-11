Maltempo in Sicilia, nubifragio nel Siracusano: disagi nella zona di Pachino

Allerta gialla oggi nella Sicilia sud-orientale, e le prime avvisaglie sono già arrivate tra ieri sera e la notte tra sabato e domenica. Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto ieri nella zona di Pachino, nella punta orientale dell'Isola.

Non ci sono stati feriti ma i danni sono stati notevoli. Case allagate, macchine in panne, strade interrotte e paura tra i cittadini, che negli ultimi anni hanno comunque dovuto affrontare molte situazione del genere. Problemi soprattutto nella case popolari di via Mascagni, seguita da via dello Stadio, via Venezia, via dei Mille e molte altre in cui il traffico è andato totalmente in tilt. Disagi anche a Marzamemi e Portopalo di Capo Passero.

Un’area perturbata in arrivo dalla Grecia si muove con moto retrogrado verso la nostra Penisola, favorendo una fase di maltempo al Centro-Sud, in particolare sulle zone ioniche, con precipitazioni sparse, anche temporalesche e un temporaneo rinforzo della ventilazione dai quadranti orientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dalla tarda sera di ieri sabato 12 novembre, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, domenica 13 novembre, allerta gialla su alcuni settori di Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, sull'intero territorio della Puglia e sul versante sud orientale della Sicilia.

