Smaltimento di amianto a Siracusa, i vigili bloccano i lavori e sequestrano il terreno

Operazione contro lo smaltimento e la demolizione illegale di strutture fatte di amianto a Siracusa. Il nucleo ambientale della polizia municipale ha sequestrato un terreno nella zona alta della città, in via Daniele Monteleoni, nel quartiere Akradina.

Una segnalazione alla sala operativa e il pronto intervento degli operatori ha permesso di bloccare operazioni non autorizzate di demolizione di una copertura di amianto di un casolare. “Rischiava di essere una ulteriore ferita al nostro territorio, considerate le modalità di smaltimento e messa in opera, prive di ogni preventivo rispetto alle norme previste in simili situazioni”, spiega una nota della Municipale diretta da Delfina Voria. La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.

