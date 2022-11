La petroliera Zagara carica di migranti si dirige verso Augusta

Cambio destinazione per petroliera Zagara che nella notte ha cambiato rotta e si dirige verso Augusta dove è previsto arrivi alle 9. Difficoltà operativa per lo sbarco a Pozzallo, alla stazza della nave. La petroliera che batte bandiera liberiana aveva effettuato due salvataggi, il primo a circa 100 miglia da Bengasi (27 persone) e uno successivo (32 persone superstiti), e stava facendo rotta verso Pozzallo con 59 migranti e due cadaveri a bordo. Attualmente a Pozzallo ci sono problemi di illuminazione in banchina commerciale e di riva, e mezzi della capitateria di porto in manutenzione. Nella notte il cambio rotta: la Zagara diretta non più a Pozzallo ma ad Augusta con arrivo nella mattinata di oggi.

© Riproduzione riservata